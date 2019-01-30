Kitapseverlere İndirimli Festival

Venezia Mega Outlet, birbirinden ünlü yazarların imza günlerine ve onlarca yayınevinin yer aldığı indirimli kitap festivaline ev sahipliği yapıyor.

Venezia Mega Outlet, birbirinden ünlü yazarların imza günlerine ve onlarca yayınevinin yer aldığı indirimli kitap festivaline ev sahipliği yapıyor. İmza günlerinin düzenleneceği ve yaklaşık 50 yayınevinin katıldığı indirimli kitap günleri ise bugün başladı.



Nilgün Bodur, Kahraman Tazeoğlu, Cansu Canan Özgen gibi ünlü yazarların imza günlerinin düzenleneceği ve yaklaşık 50 yayınevinin katıldığı indirimli kitap günleri Venezia Mega Outlet'te bugün başladı. Kitapseverlerin ilgisini çekecek indirimli festival, 10 Şubat'a kadar devam edecek.



'Sen Gittin ya Ben Çok Güzelleştim' isimli kitabı ile bir kadının güçlü kalması ve kendi ayaklarının üzerinde durmasının hikayesini anlatan Nilgün Bodur, 2 Şubat Cumartesi günü festival kapsamında Venezia Mega Outlet'te olacak. Sosyal medya üzerinde yüz binlerce takipçisi bulunan Nilgün Bodur sevenleri ile sohbet ederken yeni kitabını da imzalayacak.



Romantik şiirleri ve romanlarıyla tanınan radyo programcısı Kahraman Tazeoğlu ise, 6 Şubat Çarşamba günü İndirimli Kitap Festivali'nde sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. 2001 yılında çıkardığı ilk kitabı 'Seni İçimden Terk Ediyorum'dan bu yana birçok kitap kaleme alan Tazeoğlu, son kitabı 'Yaralı'nın imza gününü gerçekleştirecek.



'Türklerin Serüveni' isimli yeni kitabında, Orta Asya'nın bozkırlarından Avrupa'nın kapılarına, Hunlar'dan Osmanlı'ya, Fatih'ten Atatürk'e Türk tarihinin önemli çağları, imparatorlukları ve komutanlarını tek tek anlatan ve Türkiye'nin çok önemli tarihçileriyle çalışan Cansu Canan Özgen, 9 Şubat Cumartesi günü tarihseverlerle buluşacak ve kitabını okurları için imzalayacak. - İstanbul

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