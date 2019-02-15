Son Dakika Haberleri: Kız Çocuğunun Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdüğü İddiası

Kız Çocuğunun Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdüğü İddiası

14 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuğu gözaltına alındı.

Kız Çocuğunun Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdüğü İddiası, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuğu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki S.S, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babası Hayrettin S'yi (54) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan, 14 çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrettin S, 112 acil servis ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayrettin S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.S. gözaltına alındı.

Hayrettin S'nin cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:51 Kaynak: AA

Kurtalan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin Kadın Müdür Yardımcısı, Yolunu Kesen Eski Eşi Tarafından Öldürüldü Boşandığı Eşine Önce Kaza Yaptırdı, Sonra Kurşun Yağdırdı

Hırsızlık Yaparken Tanınmamak İçin Başörtüsü Takan Genç Kızlar, Yakayı Ele Verdi Yeğenini Öldürüp Kanını İçen Cani Kadın Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız Çocuğunun Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdüğü İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]