Son Dakika Haberleri: "Kız yurdunda güvenlik görevlilerine darp" iddiası
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"Kız yurdunda güvenlik görevlilerine darp" iddiası

7 saat önce

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bir yurtta güvenlik görevlileri arasında yaşanan darp iddiasına ilişkin, "24 Kasım 2018'de yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmış, gerekli kişilere idari ceza verilmiştir.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bir yurtta güvenlik görevlileri arasında yaşanan darp iddiasına ilişkin, "24 Kasım 2018'de yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmış, gerekli kişilere idari ceza verilmiştir." dedi.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Kız Yurdu'nda görevli güvenlik müdürü M.K'nin kendisine kapıyı açmadıkları gerekçesiyle 2 kadın güvenlik görevlisini darbettiği iddiasıyla ilgili görüntülerinin bazı basın organlarında yar aldığını hatırlattı.

Olayın bir yıl önce yaşandığını vurgulayan Kasapoğlu, "24 Kasım 2018'de yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmış, gerekli kişilere idari ceza verilmiştir. Alınan ifade ve savunmalar, şahısların şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeniyle savcılığa intikal etmemiştir. İlgili güvenlik görevlisine hem cezai işlem uygulanmış hem de görev yeri değiştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kız yurdunda güvenlik görevlilerine darp iddiası

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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