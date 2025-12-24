Kızık Kilimi Projesi Açıldı - Son Dakika
Kızık Kilimi Projesi Açıldı

24.12.2025 14:23
Tokat'ta özel gereksinimli öğrenciler için Kızık Kilimi projesinin açılışı yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor: Kızık Kilimi" projesinin açılışı yapıldı.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (TOGÜSEM) açılışta, proje koordinatörleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri Gülşah Esmeray ve Ayşe Nur Sağıroğlu proje hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında özel gereksinimli öğrencilere açılan kursta Tokat'ın coğrafi işaretli kültürel mirası Kızık Kilimi'nin nasıl dokunduğunun öğretildiği, özel öğrencilerin ellerinde şekillenen kilim motiflerinin geleceğe taşındığı aktarıldı.

"Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor: Kızık Kilimi" projesinin açılışını gerçekleştiren ve kursu gezen Tokat Valisi Abdullah Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ve Üniversitenin işbirliğinde bir proje hazırlandığını söyledi.

Özel öğrencilerin projede yer aldığını belirten Köklü, "Halk Eğitim Merkezi'mizin destek verdiği bir proje. Burada iki konu var. Birincisi unutulmaya yüz tutmuş Kızık Kilimi, ikinci konu özel gereksinimli insanların bunu icra ediyor olması. Bu iki faaliyetin bile tek başına olması büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Ben Üniversitemizi, Rektörlüğümüzü, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü yaptıkları bu projeden dolayı tebrik ediyorum. Kursiyerlerimizle konuştuk. Bundan sonra da bu işin sürdürülebilir olması lazım. Özel gereksinimli insanlarımızın da bu ürettikleri ürünleri ekonomik olarak da kendi lehlerine çevirebilmeleri lazım. Sürdürülebilir hale getirmeleri lazım. Bu sebepten dolayı bu şekilde gördük, mutlu olduk. Bayağı da iyi ilerlemişler. Bazı öğrencilerimiz biraz daha ileride. Unutulmaya yüz tutmuş desenlerin yaşatılması Tokatlılar adına çok sevindirici." dedi.

Kızık Kilimi'nin coğrafi işaretli olduğunu anımsatan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Kızık Kilimi'ni bir projeye dönüştürdük. Burada unutulmaya yüz tutmuş Kızık Kilimi'ni tekrar canlandırmak, yaşatmak, gün yüzüne çıkarmak amacıyla Özel Eğitim Bölümü öğrencilerimizin desteğiyle özel gereksinimli çocuklarımıza eğitimler veriliyor. " ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Tokat

Son Dakika Güncel Kızık Kilimi Projesi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kızık Kilimi Projesi Açıldı - Son Dakika
