Kızılay Kan alma birimi Menemen'de törenle açıldı - Son Dakika

Kızılay Kan alma birimi Menemen'de törenle açıldı

06.04.2021 08:29
Kızılay Kan alma birimi Menemen'de törenle açıldı, System.String[]

Türk Kızılay'ı Menemen Şubesince Menemen Cumhuriyet Meydanı karşısında kan alma birimi açılışı yapıldı. Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla hizmete giren birim Menemen ve çevre ilçelere hizmet verecek.

Açılışa Menemen Belediye Başkan V. Aydın Pehlivan,Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, Kızılay Menemen Şube Başkanı Serkan Orun, İzmir Kızılay Şube Başkanları, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, İYİ Parti İlçe Başkanı Yılmaz Karslı, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Menemen Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf Odaları Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından açılışta konuşan Menemen Belediye Başkan v. Aydın Pehlivan Türk Kızılayı Menemen Kan merkezinin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Pehlivan, " 1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her türlü koşulda din, dil ve millet ayrımı gözetmeksizin insanların acısını hafifletmek için Türk Kızılay'ının güven veren bayrağının kan merkeziyle bundan sonra Menemenimizde dalgalanacak olması bizler için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu merkezimizde Menemenli Şair Atilla İlhan'ın adının yaşatılıyor olması da bizi ayrıca mutlu eden bir durumdur. Yeri geldiğinde evsizin dostu, yeri geldiğinde kan ihtiyacı olan hastaya can olmuş bu güzide kuruluşumuzun Menemen şubesinde de önemli çalışmalara imza atılacaktır. Hepimizin bir gün mutlaka ihtiyaç duyabileceği kan bağısı konusunda önemli bir merkeze dönüşeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Çok hayırlı hizmetlere vesile olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum dedi.

Yardımlaşma seferberliğinin öncüsü

Türk Kızılay'ı Menemen Şube Başkanı Serkan Orun'da Kan alma birimini Menemen'e kazandırabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, " Türk Kızılay Menemen, 2020 yılında da her zaman olduğu gibi; Ramazan Ayı'nda ve Covid-19 ile mücadele surecinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındaydı. Hali hazırda yoğun bir biçimde ihtiyaç sahiplerini gözeten Türk Kızılayı Menemen Şubesi, Ülkemizde Covid-19 salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana faaliyetlerini hızla yoğunlaştırmış ve sonrasında gelen Ramazan Ayı dolayısıyla da alan el ile veren el arasında bir köprü vazifesi görmeye, gittikçe yoğunlaştırdığı faaliyetlerinin üzerine bir kat daha koyarak, adeta bir kartopu gibi büyüyen yardımlaşma seferberliğinin öncüsü olmaya devam etmiştir. Sürdürülebilir güvenli kan temini sağlamak misyonu ve deneyimini yenilikçi teknoloji ve yaklaşımlarla birleştirerek, toplumun duyarlılığını artırmak ve güvenli kan ihtiyacının karşılanmasında sürdürülebilir model olmak vizyonu ile gittiğimiz bu yolda, kan hizmetlerimiz ekosistemine kazandırdığımız 2 adet kan bağışı aracının ardından; bugün burada açılışını gerçekleştirecek olduğumuz sağlıklı, konforlu, güvenli bir kan alma birimimizi de Kızılay'ımıza kazandırmanın onuru ve heyecanı içerisindeyiz. Bu mekânı hemşehrilerimizin kan bağışlarını daha ferah bir ortamda yapabilmeleri adına kurumumuza tahsis eden belediyemize de ayrıca teşekkür ederiz. Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek için halkımızı kan bağış noktalarına davet ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Unutmayalım ki kan; acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kurulduğu günden bu yana tek amacı elden ele, gönülden gönüle kurulmuş bağları güçlendirmek adına faaliyetlerini yürütmek olan Türk Kızılayı Menemen, öncelikle Menemen'de, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir bireyin maddi ve manevi tüm gücünü de arkasına alarak, her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibinin geçim yükünü bir nebze olsun hafifletmeye devam edecektir. Tüm katılımcılarımıza teşriflerinden dolayı tekrar teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim" dedi.

Kızılay her gün 24 saat milletinin yanında

Kan Alma biriminin açılışında Kızılay'a verdikleri desteklerden dolayıMenemen Belediyesini tebrik ederek sözlerine başlayan Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, böyle güzel bir mekanı Kızılay'a Menemen halkına tahsis ettiğiniz için teşekkür ediyorum dedi. Turunç konuşmasının devamında şöyle konuştu, " Duamız temennimiz şu ki insanlarımız hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamasından. Allahtan ki ecdadımız Kızılay'ı kurmuş. Gitmiş olduğum ülkelerde Kızılay'ın kurmuş olduğu bu ağı merak edip soruyorlar. Onları Türkiye'ye davet ettim. Kan hizmetlerindeki arkadaşlarımızdan alınan bilgiler ile bu sistemi oluşturamamış ülkelerde anlatıyorlar. Biz millet olarak gönül dünyası zengin, fedakar, insanlara yardım eden sıkıntına çözüm arayan bir milletiz ve bende bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Kızılay'ımız sadece Türkiye de değil birçok ülkede faaliyet gösterip yardım ediyor. Bu da bizim milli gururumuzdur. Sizlere bu manada Menemen'de de faaliyet edecek olan kan alma birimine gösterdiğiniz desteklerinizden dolayı yürekten kutluyor tebrik ediyorum. İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyduklarında bilsinler ki Kızılay her gün 24 saat milletinin yanında" dedi.

Konuşmaların ardından 35 ve üzeri kan bağı yaparak altın madalya kazanmaya hak kazanan bağışçılardan Atalay Aytimur, Arif Metin Karagöl, Murat Elaslan, Mitat Öçalan, Umur Sevinç'e madalyaları Menemen Belediye Başkan V. Aydın Pehlivan ve Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç tarafından verildi.

Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneğinin gösterisinin ardından kan alma biriminin açılış kurdelesi kesildi. Kan alma birimi gezildikten sonra birim içerisindeki personellere başarılar dilenmesinin ardından açılış son buldu.

Münir Karaloğlu, Menemen, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kızılay Kan alma birimi Menemen'de törenle açıldı - Son Dakika


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