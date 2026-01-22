Kızılaya Kadın ve Gençlere Girişimcilik Eğitimi - Son Dakika
Kızılaya Kadın ve Gençlere Girişimcilik Eğitimi

Kızılaya Kadın ve Gençlere Girişimcilik Eğitimi
22.01.2026 14:37
Türk Kızılay Sur Şubesi, kadın ve gençlere iş geliştirme ve girişimcilik eğitimi verdi.

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında kadın ve genç kursiyerlere iş geliştirme ve girişimcilik eğitimi verildi.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri proje kapsamında kadın ve gençlere yönelik eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde eğitim düzenlediklerini bildiren Sönmez, eğitimde Emel Köşker İçden tarafından katılımcılara girişimcilik, iş geliştirme ve sürdürülebilir yatırım süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldığını anlattı.

Eğitim ile kadın ve gençleri üretime teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Girişimcilik eğitimlerimiz, girişimci adaylarına iş fikirlerini geliştirmenin yanı sıra işletme yönetimi, finansal sürdürülebilirlik, pazarlama ve yatırım süreçleri hakkında kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Girişimcilik, sadece bir iş kurmak değil, aynı zamanda değişimi yönetmek, yenilikçi çözümler üretmek ve sürdürülebilir bir başarı inşa etmektir. Girişimciliğe adım atmak isteyen bireylere kapsamlı bir eğitim sunarak, iş fikirlerini geliştirmeleri, iş dünyasında başarılı bir şekilde yer edinmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz."

Mevcut işini geliştirmek veya girişimci olmayı hedefleyen katılımcılar için mentörlük desteği sunacaklarını ifade eden Sönmez, "Mentorlük desteği alanında uzman kişiler tarafından, bireysel ihtiyaçlara göre planlanacak şekilde, 3 ay süreyle yürütülecek olup, iş geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansal planlama başta olmak üzere ilgili konularda destek sunulmasını kapsayacaktır." dedi.

Eğitimin sonunda kadın ve gençlere katılım belgesi verdiklerini belirten Sönmez, projeye katkılarından dolayı Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut ve Merkez Müdürü Kudret Berekatoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Sur, Son Dakika

Güncel

Kızılaya Kadın ve Gençlere Girişimcilik Eğitimi
