Kızılcabölükspor'da 3 futbolcu gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, iç transferde 3 futbolcuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi anlaşma sağlayamadığı Ali Helvacı, Alper Hamdi Bayraktar ve Selçuk Çalışır ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Takımın en tecrübeli isimlerinden Ali Helvacı 117 maçta, Selçuk 14, Alper Hamdi ise 21 maçta Kızılcabölük formasını giydi. TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun pilot takımı olma görüşmeleri 1 yıl ertelenen Denizli ekibi, bu gelişme üzerine iç ve dış transfere hız vermişti.