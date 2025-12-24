Kızıltepe'de Araçta Kalaşnikof Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentin huzur ve güvenliği için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 2 adet kalaşnikof silah, silahlara ait 2 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN