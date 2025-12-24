Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentin huzur ve güvenliği için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 2 adet kalaşnikof silah, silahlara ait 2 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3-sayfa › Kızıltepe'de Araçta Kalaşnikof Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?