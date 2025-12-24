Kızıltepe'de Kaçak Silah Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kentin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Huzur ve güvenin şehri Mardin için mücadelemiz kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.