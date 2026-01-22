Kızıltepe'de Seyir Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Kızıltepe'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

22.01.2026 11:39
Mardin Kızıltepe'de bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HHN 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

