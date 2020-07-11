Kızıltepe'de üç büyük proje için imzalar atıldı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanıp GAP'a sunulan ve desteğe hak kazanan 3 proje için GAP İdaresi ile protokol imzalandı.



2020 yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 3 proje için imzalar atıldı. Bölgede ilk olan kadın kooperatifinin ilk projesi de desteğe hak kazandı. Mezopotamya Çilek Bahçeleri Projesi, Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çilek üretimi ile GAP İdaresi tarafından desteğe hak kazanan projelerden biri oldu. Kadın girişimcileri bir araya getiren proje kadınların gücüne güç katıyor.



Desteğe hak kazanan diğer projeler, Mobil Koyun-Keçi Yıkama Banyoluğu ve Güneş Paneli ile Mutlu Arıcılar projeleri oldu. Mobil Koyun-Keçi Yıkama Banyoluğu Projesinde seyyar bir banyolukla ilaçlı su kullanılarak, koyun ve keçiler dezenfekte edilecek. Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığındaki Güneş Paneli ile Mutlu Arıcılar Projesinde 7 gezginci arıcı ile güneş panelli, buzdolabı ve 7 portatif karavan dağıtılacak. - MARDİN