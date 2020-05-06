Kızıltepe'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kızıltepe'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçla Nusaybin'den Kızıltepe'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçla Nusaybin'den Kızıltepe'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Ekipler, Kızıltepe ilçe girişinde durdurdukları araçta bir miktar eroin ele geçirirken, araçta bulunan 4 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde H.K. isimli şahsın 47 AAJ 118 plakalı araçla Nusaybin'den Kızıltepe'ye uyuşturucu madde sevki yapacağını tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Kızıltepe Eymirli Mahallesinde söz konusu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama neticesinde aracın sağ ön koltuğunun altında 54,72 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan H.K., E.D., İ.Ç ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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