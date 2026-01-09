KKTC\'de Galeriye Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

KKTC'de geçtiğimiz günlerde bir otomobil galerine düzenlenen saldırıda gözaltına alınan zanlı A.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen B.A. için Lefkoşa Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada 7'şer gün tutukluluk emri verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 6 Ocak'ta bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaralayan zanlı olaydan bir gün sonra yakalanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan A.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen B.A., Lefkoşa Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme her iki zanlı için 7'şer gün tutukluluk emri verdi. Mahkemede yapılan açıklamada tutukluluk süresi içerisinde zanlı A.K.'den kan ve parmak izi örnekleri alındığı, zanlıya ait cep telefonunda data incelemesinin sürdüğü, olay yeri çevresinde ve farklı noktalarda elde edilen çok sayıda kamera görüntüsünün inceleme aşamasında olduğu kaydedildi.

Polis, A.K.'nin beyanları ve elde edilen veriler doğrultusunda B.A. ile bağlantı tespit edildiğini, bu nedenle zanlı B.A.'nın Gazimağusa'da tutuklandığını ifade etti. Bir günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının ikametgahı ve ofisinde arama yapıldığını, bir bilgisayarın emare olarak alınıp incelemeye gönderildiğini aktardı. Yapılan soruşturma devam ederken her iki zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi. Savcılık, polisin talep ettiği 7 günlük tutukluluk süresine itiraz etmedi. Hakim, her iki zanlının 7'şer gün tutuklu kalmasına karar verdi.

"Öldürme kastı yok"

Zanlı A.K.'nin avukatı, mahkemede söz alarak müvekkilinin öldürme kastı ile ateş etmediğini, hedefin bacak bölgesi olduğunu ve bu nedenle "öldürmeye teşebbüs" suçunun oluşmadığını öne sürdü. Polis ise yaralanmanın bacak ve kalça bölgesinde olduğunu belirtti.

Zanlı avukatı ayrıca, müvekkilinin ailesinin Türkiye'den tehdit edildiğini ileri sürerek bu iş karşılığında para alınmadığı iddiasında bulundu. Polis, bu iddiaya ilişkin soruşturmanın henüz netleşmediğini ifade etti.

Zanlı B.A.'nın avukatı ise A.K.'nin "tehdit Türkiye'den geldi" yönündeki ifadesine dikkat çekti ve B.A. ile saldırı arasında bağ bulunmadığını savundu. - LEFKOŞA