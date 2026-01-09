KKTC'de Galeriye Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

KKTC'de Galeriye Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

KKTC\'de Galeriye Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı
09.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili iki zanlı 7 gün tutuklandı.

KKTC'de geçtiğimiz günlerde bir otomobil galerine düzenlenen saldırıda gözaltına alınan zanlı A.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen B.A. için Lefkoşa Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada 7'şer gün tutukluluk emri verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 6 Ocak'ta bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaralayan zanlı olaydan bir gün sonra yakalanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan A.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen B.A., Lefkoşa Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme her iki zanlı için 7'şer gün tutukluluk emri verdi. Mahkemede yapılan açıklamada tutukluluk süresi içerisinde zanlı A.K.'den kan ve parmak izi örnekleri alındığı, zanlıya ait cep telefonunda data incelemesinin sürdüğü, olay yeri çevresinde ve farklı noktalarda elde edilen çok sayıda kamera görüntüsünün inceleme aşamasında olduğu kaydedildi.

Polis, A.K.'nin beyanları ve elde edilen veriler doğrultusunda B.A. ile bağlantı tespit edildiğini, bu nedenle zanlı B.A.'nın Gazimağusa'da tutuklandığını ifade etti. Bir günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının ikametgahı ve ofisinde arama yapıldığını, bir bilgisayarın emare olarak alınıp incelemeye gönderildiğini aktardı. Yapılan soruşturma devam ederken her iki zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi. Savcılık, polisin talep ettiği 7 günlük tutukluluk süresine itiraz etmedi. Hakim, her iki zanlının 7'şer gün tutuklu kalmasına karar verdi.

"Öldürme kastı yok"

Zanlı A.K.'nin avukatı, mahkemede söz alarak müvekkilinin öldürme kastı ile ateş etmediğini, hedefin bacak bölgesi olduğunu ve bu nedenle "öldürmeye teşebbüs" suçunun oluşmadığını öne sürdü. Polis ise yaralanmanın bacak ve kalça bölgesinde olduğunu belirtti.

Zanlı avukatı ayrıca, müvekkilinin ailesinin Türkiye'den tehdit edildiğini ileri sürerek bu iş karşılığında para alınmadığı iddiasında bulundu. Polis, bu iddiaya ilişkin soruşturmanın henüz netleşmediğini ifade etti.

Zanlı B.A.'nın avukatı ise A.K.'nin "tehdit Türkiye'den geldi" yönündeki ifadesine dikkat çekti ve B.A. ile saldırı arasında bağ bulunmadığını savundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Kıbrıs, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa KKTC'de Galeriye Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:27:00. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC'de Galeriye Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.