KKTC İçişleri Bakanı'ndan Organize Suç Açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 6 Ocak'ta başkent Lefkoşa'da bir otomobil galerisine yönelik saldırıya ilişkin, "Gençlerin, özellikle geçtiğimiz gün gelen 17 yaşındaki gencin yaptığı olay ülkede infiale neden oldu. 17 yaşındaki bir gencin bu olaylarda kullanılması hem infiale yol açtı hem de algı anlamında doğru bir durum değildir. KKTC, çetelere, organize suç örgütlerine geçit vermeyecek. Tabii ki Türkiye de bize bu konuda her zaman destek veriyor" dedi.

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 6 Ocak'ta başkent Lefkoşa'daki bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Türk basınına özel açıklamalarda bulundu. Oğuz, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Öncelikle maalesef istemediğimiz bir olay daha meydana geldi. Üzülerek buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum, 2 vatandaşımız yaralandı. İlk defa aslında bir cana kast olayı olmuş oldu. Bu tabii ki bütün ülkede huzursuzluğa yol açtı" ifadelerini kullandı.

Zanlı A.K.'nin 17 yaşında olduğunu açıklayan Oğuz, bu durumun toplumda derin bir üzüntü oluşturduğunu ifade ederek, "Bu çocukların, gençlerin, özellikle geçtiğimiz gün gelen 17 yaşındaki gencin yaptığı olay ülkede infiale neden oldu. Ama yaşının 17 olması da bütün ülkede derin üzüntü oluşturdu. Yani 17 yaşındaki bir gencin, bir çocuğun bu olaylarda kullanılması, eline silah verilmesi; kalem tutması gereken bir gencin bir ferdin yönlendirmesiyle gelip KKTC'de bu suçu işlemesi hem infiale yol açtı hem de algı anlamında doğru bir durum değildir" dedi.

Oğuz, olayın sosyal ve toplumsal boyutuna da dikkat çekerek, bu tür yapılanmalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Suç örgütlerinin tehdit ve şantajlarından haberdarız"

Oğuz, yurt dışı kaynaklı suç örgütlerinin KKTC'deki iş adamlarını ve iş çevrelerini hedef aldığını belirterek, "Yaklaşık son bir yıl içerisinde ülkemize maalesef yurt dışı kaynaklı belli suç örgütlerinin iş insanlarımıza, iş çevrelerine ve son aylarda da özellikle otomobil galerilerine yönelik yapmış olduğu tehditler, şantajlardan haberimiz var. Bununla ilgili gerek basına düşen, gerek bireysel anlamda emniyet güçlerimizin çalışmaları var" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar tüm olaylar aydınlatıldı"

Bakan Oğuz, ülkede aydınlatılmamış organize suç dosyası bulunmadığını belirterek, "Bugüne kadar yapılan tehditler ve gelişen olayların hepsi aydınlanmış durumdadır. Bu tip olaylarla ilgili aydınlanmamış tek bir dosyamız yoktur" dedi.

Oğuz ayrıca organize suçlara ilişkin rakamları da paylaşarak, "İş insanlarımıza yönelik organize olan 8 olay vardı. Bu 8 olay aydınlatıldı ve bu çerçevede 14 zanlı tutuklandı. Otomobil galerilerine yönelik 4 olayda ise toplam 15 zanlı yakalanmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile üst düzey güvenlik teması kuruldu"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile son gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Oğuz, ardından kendisinin de İçişleri Bakanlığı'na resmi ziyarette bulunduğunu söyleyerek, "Burada Polis Genel Müdürlüğümüzde yetkili arkadaşlarımızla gerekli koordinasyon ve alınması gereken ek tedbirleri ele aldık. Gelen tehditler gerçekten huzuru kaçırıcı, ülke güvenliğini tehdit edici boyuttaydı" dedi.

"İki ülke arasında anlık bilgi paylaşımı yapılıyor"

Türkiye-KKTC arasında yürürlükte olan güvenlik anlaşmasına dikkat çeken Oğuz, emniyet birimleri arasında sürekli bilgi paylaşımı yapıldığını vurguladı. Oğuz, "Bu güvenlik anlaşması çerçevesinde anbean bilgi paylaşımı yapılıyor. Son olaylarda da Polis Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü arasında bilgi alışverişi devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkililerin KKTC'yi son bir ay içerisinde iki kez ziyaret ettiğini belirten Oğuz, yüz tanıma kameralarının kurulumu konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

"Çetelere ve organize suç örgütlerine geçit yok"

"KKTC, çetelere, organize suç örgütlerine geçit vermeyecek. Burada bir devlet vardır, bir irade vardır, bir yönetim vardır. KKTC kendi iç güvenliği, kendi polisiyle, kendi yasaları, mahkemeleriyle bütün bu suç örgütlerine karşı durmaya devam edecek" diyen Oğuz, Türkiye'nin her zaman bu konuda destek verdiğini ve vermeye de devam edeceğinin altını çizdi.

"Silahlı saldırıların cezası 8 yıldan başlıyor"

Kamuoyunda KKTC'ye ilişkin oluşan "cezasızlık" algısının doğru olmadığını belirten Oğuz, ülkede silahlı saldırı suçlarının ağır yaptırımları olduğunu söyledi. Bakan Oğuz, "Gidin KKTC'ye, bir silah sıkarsınız, 5-6 ay yatarsınız çıkarsınız şeklinde kandırmalar ve algı doğru değil. Bir kurşunlama olayında 8,5 yıl, başka bir olayda 10 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu suçların cezası 8 yıldan başlayıp 15 yıla kadar çıkabilmektedir" dedi.

"2025 yılında 5 bin 230 kişi ülkeye alınmadı"

Ülkeye giriş-çıkış kontrollerinin sıkılaştırıldığını belirten Oğuz, 2025 yılında KKTC'nin güvenliği gerekçesiyle 5 bin 230 kişinin KKTC'ye girişine izin verilmediğini açıkladı. Oğuz, "Bunlar gerek Türkiye'den, gerekse üçüncü ülkelerden gelen, transit vizeleri olsa dahi ülkeye alınmayan kişilerdir" diye konuştu.

"Girne Limanı'nda x-ray cihazı devreye alınıyor"

Oğuz, özellikle 18-30 yaş arasındaki yolcularla ilgili ayrı bir risk değerlendirmesi yapıldığını, geliş amacını ispat edemeyen kişilerin "kabul edilemez yolcu" kapsamına alındığını söyledi. Ülkeye silah girişlerinin tırlarla yapıldığına dair tespitler bulunduğunu belirten Oğuz, Girne Limanı'nda x-ray sisteminin devreye alınacağını açıklayarak, "Maliye Bakanlığı ve Gümrük Dairesi önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Girne Limanı'nda x-ray cihazını faaliyete geçirecek" dedi.

Açıklamasının sonunda halka seslenen Oğuz, güvenlik güçlerinin ve hükümetin tüm tedbirleri aldığını vurgulayarak, "Biz halkımıza müsterih olsun diyoruz. KKTC etkin olarak güvenli bir ülkedir ve bu güvenliği korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA