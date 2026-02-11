KKTC Ulaştırma Bakanı'ndan Ercan Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ABD'li yetkililerin Ercan Havalimanı'nı incelemesine ilişkin, "Bu durum, Amerikan Elçiliği'nde her konsolos değişiminde yeni konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir." ifadesini kullandı.

Arıklı, ABD'li yetkililerin Ercan Havalimanı'nı incelemesine ilişkin sosyal medya uygulaması Facebook'taki hesabından açıklama yaptı.

KKTC Ulaştırma Bakanı, "Bugün bir internet gazetesinde, Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'in, Ercan'da inceleme yaptığı haberi yapıldı. Ardından spekülatif haberler, birbiri ardına yağmaya başladı. Olay şu: Kıbrıs'taki Amerikan Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs'taki Amerikan Ofisi, periyodik zamanlarda Dışişlerimizden izin alarak, Ulaştırma Bakanlığına başvurur. Biz de Sivil Havacılık Dairesine gereken onayı veririz. Amerikan Konsolosluk yetkilileri de gelip Ercan'ın son durumunu incelerler." bilgisini verdi.

İnceleme amacının kritik zamanlarda Ercan Havalimanı'nın teknik olarak kullanılıp kullanılamayacağını ve hangi tip tahliye uçaklarının burayı kullanabileceğini tespit etmek olduğunu aktaran Arıklı, "Bu durum, Amerikan Elçiliği'nde her konsolos değişiminde yeni konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir. Gelen ekip, Ercan'ı inceledikten sonra Sivil Havacılık yetkililerimize takdir ve tebriklerini iletmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.