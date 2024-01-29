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Klima ünitesini çaldı, yakalanınca ''Şeytana uydum'' dedi - Son Dakika
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Klima ünitesini çaldı, yakalanınca ''Şeytana uydum'' dedi

Adana'da çaldığı klima ünitesini sırtına alarak kaçan şahıs, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Şeytana uydum" diyerek kendisini savundu.

29.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:29
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Adana'da çaldığı klima ünitesini sırtına alıp kaçan şahıs, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Şeytana uydum" diyerek kendisini savunurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KLİMA ÜNİTESİNİ SÖKÜP SIRTINDA GÖTÜRDÜ

Olay, 12 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim T. (41) bir iş yerinin önünde bulunan klima ünitesini gözüne kestirdi. Selim T., yanında getirdiği çuvaldan malzemeleri çıkartıp klimanın ünitesini bulunduğu yerden söktü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Selim T. klima ünitesini sırtına alarak bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca klima ünitesi sırtında olan Selim T. dinlene dinlene evine giderken, bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"ŞEYTANA UYDUM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Ahmet B., klima ünitesinin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için iş yerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını izledi. İzlenen kameralar sonucunda polis çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Selim T.'nin klima ünitesini çaldığını tespit etti. Evine yapılan baskında yakalanan Selim T. emniyetteki ifadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Klima ünitesini çaldı, yakalanınca 'Şeytana uydum' dedi
Klima ünitesini çaldı, yakalanınca \'\'Şeytana uydum\'\' dedi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Emekli Tahminci: Demek seytan evinde soguktan donmuş git su klimayi cal demis,idam olsaydı seytan asardi bunu Yanıtla 1 6
  • Serkan Basar: yakalanmasaydı uymadım diyecekti :) Yanıtla 1 6

Antalya, Adana, Hırsızlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika Hırsızlık Klima ünitesini çaldı, yakalanınca ''Şeytana uydum'' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Klima ünitesini çaldı, yakalanınca ''Şeytana uydum'' dedi - Son Dakika
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