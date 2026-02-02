KLM, Ortadoğu Uçuşlarına Yeniden Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KLM, Ortadoğu Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

02.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KLM, güvenlik durumu göz önünde bulundurularak Ortadoğu'ya uçuşlarını başlatıyor.

LAHEY, 2 Şubat (Xinhua) -- Hollanda'nın önde gelen havayolu şirketi Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, mevcut güvenlik durumunu ve operasyonel fizibiliteyi dikkate alarak Ortadoğu'daki bazı kentlere uçuşlarına yeniden başlayacak.

Şirketten pazar günü geç saatlerde yapılan açıklamada, "Tel Aviv uçuşlarımızı 2 ve 3 Şubat tarihlerinde yeniden başlatacağız. Uçuşlar yeniden ayarlanan programa göre yapılacak. Dubai'ye ise 1-6 Şubat tarihleri arasında yeniden ayarlanan programa göre uçuş gerçekleştireceğiz" dedi.

Şirketin Suudi Arabistan'ın Dammam ve Riyad şehirlerine düzenli uçuşları 27 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Açıklamada, "Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve uçuş programlarımızı buna göre belirleyeceğiz" ifadesi yer aldı.

KLM, 23 Ocak'ta "jeopolitik durumu" gerekçe göstererek Ortadoğu uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KLM, Ortadoğu Uçuşlarına Yeniden Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:36:25. #.0.5#
SON DAKİKA: KLM, Ortadoğu Uçuşlarına Yeniden Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.