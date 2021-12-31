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KMÜ öğrencileri İsmail Hacı Tekkesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

KMÜ öğrencileri İsmail Hacı Tekkesi'ni ziyaret etti

31.12.2021 13:36
KMÜ öğrencileri İsmail Hacı Tekkesi'ni ziyaret etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı faaliyetleri kapsamında Yunus Emre ve Hoşgörü Öğrenci Topluluğu tarafından İsmail Hacı Tekkesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı faaliyetleri kapsamında Yunus Emre ve Hoşgörü Öğrenci Topluluğu tarafından İsmail Hacı Tekkesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Topluluk Danışmanı ve KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Kemal Kabasakal ziyarette öğrencilere "Yunus Emre" hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Yunus Emre'nin dedesinin Moğol zulmü nedeniyle Horasan'dan göç ederek, Karamanoğlu Beyliğinden satın aldığı, bu arazide bir tekke kurduğunu ifade eden Kabasakal, "Diğer göç eden din alimlerinin de burada kalması ile büyük bir tekke oluşmuştur. Yunus Emre işte bu mekanda; Hicri 640-Miladi 1240 tarihinde Şeyh İsmail Hacı Tekkesinde doğmuştur. Yunus Emre, şehir merkezinde bulunan ve 1320 tarihinde tüm dini büyükler gibi kendi adına oluşturulan bir zaviye-caminin olduğu yere yapılan türbede meftundur. Bu şartları taşıyan tek mekan Karaman'dadır. Yunus Emre adına cami, tekke, vakıf arazileri ve işletmelerin bir arada olduğu tek şehir de Karaman'dır." dedi.

Yunus'un bir derya olduğunu ve eserlerinde sıradan kelimeler kullanmadığını vurgulayan kabasakal, şunları kaydetti:

"Özellikle Allah, kelam, tasavvuf, şeriat, sevgi ve ilim gibi konularda kullandığı terimler, kavramlar ve anlamlar iyi bir eğitim sonucu kazanılan birikimlerdir. Yunus, ilk eğitimlerini burada alim olan dedesi ve diğer din alimlerinden almıştır. Yunus Emre'nin halk tarafından sevilme ve sahiplenme nedenlerinden biri de şiirleri ile nasihatlerini Türkçe yazmasıdır. Yunus Emre, 'sevgi' kavramına yeni bir anlam zenginliği kazandırarak, sevgiyi dile getirirken sınır tanımamıştır. Yunus sevgi ve bilgi dünyasını, bütün zenginlik ve güzellikleriyle bize sunabilmiştir. O, bu başarıyı yakalarken Türkçenin güzelliğini, mutasavvıf olmanın inceliklerini, şair olmanın sihrini bir araya getirmiştir. Bu üç unsur onu Bizim Yunus olarak yüzyıllara mührünü vuran bir temsilcimiz yapmıştır. İşte bu sebeple biz Yunus'u, yüzyılların ötesinden çağlayıp gelen bir pınar olarak görüyor ve ondan kana kana içmek istiyoruz."

Öğrenciler İsmail Hacı Tekkesi'nde yapılan bilgilendirmenin ardından şehir merkezinde bulunan Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

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Spor Bilimleri Fakültesi, Yunus Emre, Kabasakal, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KMÜ öğrencileri İsmail Hacı Tekkesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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