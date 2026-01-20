Kobani'de SDG, Suriye Ordusu'na Direndi - Son Dakika
Kobani'de SDG, Suriye Ordusu'na Direndi

20.01.2026 14:00
20.01.2026 14:00
SDG, Kobani yakınlarındaki saldırıları püskürttü. Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kobani yakınlarında hükümet güçleri tarafından düzenlenen iki saldırıyı püskürttüğünü duyurdu. Bölge medyasında yer alan haberlere göre Suriye ordusu birlikleri Haseke kentinin dış mahallelerine ulaştı.

Suriye'de Şam ve SDG arasında 18 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, son iki günde merkezi yönetim güçlerinin SDG kontrolündeki Deyri Zor ve Rakka'yı ele geçirmesi, ardından Kürt nüfus yoğunluklu Hasake ve Kobani'ye doğru ilerlemesiyle yaşanan çatışmaların yansımaları sürüyor.

SDG, Kobani yakınlarında hükümet güçleri tarafından düzenlenen iki saldırıyı püskürttüğünü, zırhlı askeri araçlar ile tankların imha edildiğini ve saldırılarda can kayıpları yaşandığını ileri sürdü. SDG, 2014 yılında IŞİD'in kentten çıkarılmasına öncülük edip Kobani'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Öte yandan bölge medyasında yer alan haberlere göre Suriye ordusu birlikleri Haseke kentinin dış mahallelerine ulaştı. Suriye askerlerinin, aşiret güçlerinin desteğiyle, doğuda Rakka'dan ve güneybatıda Deyrizor'dan ilerledikten sonra Haseke'nin güney girişindeki bir kavşakta görüldüğü belirtiliyor.

Haseke vilayetinin kontrolü, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında ve SDG Komutanı Mazlum Abdi arasında dün yapılan görüşmede başlıca anlaşmazlık konularından biri olmuştu. Medyada SDG kaynaklarına dayandırılan iddialara göre Abdi vilayetin tamamen SDG kontrolünde olmasını talep etti. Suriye Cumhurbaşkanı ise bu talebi reddederek, kentin devredilmemesi halinde güç kullanarak alınacağı tehdidinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Kobani, Güncel, Son Dakika

