Kobani'de Siviller İçin İnsani Koridor Açıldı

Suriye'de terör örgütü YPG işgalindeki Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesindeki siviller, Suriye ordusunun açtığı "Nur Ali" insani koridorundan geçmeye başladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, "Halep'in doğusundaki Aynularab'daki aileler, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti tarafından sivillerin güvenli şekilde çıkışı için güvenli geçit olarak belirlenen Nur Ali insani koridoru üzerinden geçişlere başladı." ifadesine yer verildi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, dün Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturulurken, ikinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 kara yolu üzerindeki Aynularab Kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açılmıştı.

Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtmişti.