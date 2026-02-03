KOBİ'ler İçin Yeni Proje - Son Dakika
KOBİ'ler İçin Yeni Proje

03.02.2026 13:22
ATİP, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak için eğitim ve dijital destek projeleri başlattı.

Antalya Ticaret Platformu (ATİP) Başkanı Emrah Nas, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yeni proje başlattıklarını bildirdi.

Nas, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin sadece yerel pazarda değil, ulusal ve uluslararası arenada da güçlü bir aktör haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda eğitim programları, dijital altyapı destekleri ve ihracat odaklı işbirliklerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Nas, "Türkiye'nin üretim gücünün temelinde KOBİ'ler yer alıyor. Bizim hedefimiz, Antalya'dan yola çıkarak bu gücü ulusal ölçekte daha görünür ve daha etkin hale getirmek. Dijital ticaret ve e-ihracat alanında atılacak adımlar, işletmelerimizin dünyaya açılan kapısı olacak." ifadelerini kullandı.

Nas, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yürütüleceğini de kaydetti.

Proje kapsamında, işletmelere yönelik e-ticaret altyapısı kurulumu, uluslararası pazar araştırmaları, ihracat mevzuatı bilgilendirmeleri ve dijital pazarlama eğitimleri gibi başlıklarda destek verilmesi planlanıyor.

Ayrıca farklı şehirlerde düzenlenecek ticaret buluşmalarıyla, üretici ve alıcıların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

