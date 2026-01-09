Koç Ailesi'nden ATO'ya Ziyaret - Son Dakika
Koç Ailesi'nden ATO'ya Ziyaret

09.01.2026 12:22
Rahmi Koç ve Semahat Arsel, ATO Başkanı Gürsel Baran ile Koç Ailesi'nin katkılarını görüştü.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette yaptığı konuşmada, Koç Ailesi ile ATO arasındaki bağın köklü bir geçmişe dayandığını belirtti.

Koç Grubunun hikayesinin yaklaşık bir asır önce Ankara'nın Ulus semtinde, Vehbi Koç'un çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ileri görüşlülüğüyle başladığını kaydeden Baran, "O gün atılan tohumlar bugün Türkiye'nin en büyük sanayi gücüne dönüştüyse, bu başarının temelinde Ankara'nın ticaret ahlakı ve ahilik geleneğiyle yoğrulmuş bir vizyon vardır." ifadelerini kullandı.

Baran, Vehbi Koç'un ATO'da uzun süre yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunduğunu ifade ederek, Ulus'taki Oda binasının inşasında ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) kuruluş fikrinin hayata geçirilmesinde Vehbi Koç'un öncü rol üstlendiğini belirtti.

Rahmi Koç'un, babasından devraldığı mirası küresel ölçekte bir markaya dönüştürdüğüne dikkati çeken Baran, Koç Ailesi'nin sanayi, kültür, eğitim ve sanat alanlarında Türkiye'ye ve Ankara'ya sunduğu katkıların büyük değer taşıdığını vurguladı.

Baran, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i ağırlamaktan büyük onur duyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Merhum Vehbi Koç'tan devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşıyarak Koç Holdingi ülkemizin gurur kaynağı küresel bir marka haline getiren Rahmi Koç, babasının iz bıraktığı ATO'da yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu bugün kısa süreliğine de olsa şereflendirdi. Rahmi Koç'un sanayiden müzeciliğe, eğitimden kültürel mirasın korunmasına uzanan çok yönlü katkıları, yalnızca Ankara için değil ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli. Semahat Arsel'in özellikle kültür, sanat ve toplumsal sorumluluk alanlarında ortaya koyduğu öncü yaklaşım ise topluma dokunan, gelecek kuşaklara ilham veren güçlü bir miras niteliği taşıyor. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, üretimi, girişimciliği, kültürü ve eğitimi bir arada ele alan bütüncül bir kalkınma anlayışının ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha görme imkanı bulduk."

Kaynak: AA

