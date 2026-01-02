Kocaeli'de 18 Tutuklama - Son Dakika
Kocaeli'de 18 Tutuklama

02.01.2026 18:39
DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 42 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si sınır dışı edildi.

18 TUTUKLAMA

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 20'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 1 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, hakim karşısına çıkan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Terör, Son Dakika

