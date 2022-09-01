Kocaeli'de balıkçılar sezonun ilk avından döndü - Son Dakika
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Kocaeli'de balıkçılar sezonun ilk avından döndü

01.09.2022 09:58
Kocaeli'de balıkçılar sezonun ilk avından döndü

Kocaeli'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.

Kocaeli'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.

Hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Ereğli sahilinde dua ederek denize açılan, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.

Marmara Denizi'nde gece boyu avlanan balıkçılar, balıkların bir kısmını Gemlik'ten kamyonlara yükleyerek sabahın erken saatlerinden itibaren Ereğli Balık Hali'ne gönderdi, bir kısmını da Ereğli iskelesinde kasalarla mezata indirdi.

Limana palamut, hamsi, lüfer, tekir ve istavritle dönen balıkçılar, burada Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Kocaeli Hal Müdürü Ayhan Acar tarafından karşılandı.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun duasının ardından Başkan Yıldırım, sezonun balıkçılar için bol ve bereketli geçmesini dileyerek, çaldığı düdükle Türkiye'nin en büyük ikinci balık halinde sezonun ilk mezatını başlattı.

Kasalara doldurulan balıkların açık artırma usulüyle satılması renkli görüntüler oluşturdu. Mezata taşınan balıklar, kısa sürede alıcı buldu.

Sezonun ilk avı sonrası, iriliğine göre palamudun çifti 40-120, istavritin kasası 1000, yerli hamsinin 600-700, iri tekirin 1200, ince tekirin 400, lüferin tanesi 120-150, çupra-levrek ise kilosu 250-500 liradan satıldı.

"Halkımıza uygun balık yedirmeye çalışacağız"

Balıkçı ve balık lokantası sahibi Hamdi Bineklioğlu, şu anda palamut ve hamsinin olduğunu belirterek, "Palamutta bol ve bereketli bir dönem bekleniyor. Bundan da en iyi istifa edecek halkımız. Bu balık bol olduğunda piyasaları çok ciddi etkiler. Kocaeli'ye ve ülkemize yeni balık sezonu hayırlı olsun." dedi.

Sakarya'da balık lokantası olan Hüseyin Akbaş (48) da "Yeni balık sezonu ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Palamudun olmasıyla halkımızın yüzü inşallah gülecek. Onlara uygun balık yedirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık firması sahibi Hasan Ersan (65) ise ilk gün palamut, tekir, lüfer ve hamsinin olduğunu söyledi.

Mezata, CHP İl Başkan Vekili Bülent Sarı, İl Başkan Yardımcıları Batuhan Bayındır, İsmet İşeri, Baran Aydın, Gökhan Darcan, Nazım Gençtürk, Bilgi Dehman, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci ve diğer ilgililer de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de balıkçılar sezonun ilk avından döndü - Son Dakika

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