Üye Girişi
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

18.01.2022 16:39

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan binanın 5. katında oturan Dilda Sorku (39), evinin penceresinden beton zemine düşerek yaralandı. Sorku'nun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan Sorku, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sorku, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Sorku'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu/İHA)

Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı         
19:32
İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz         
19:27
Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11         
19:23
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
19:31 Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
19:24 Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!
19:23 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11
19:21 Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj
18:46 Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi
18:29 Singapur'da yaşanan olayda, iş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi
18:01 Eşini taciz eden şahsı, adliye çıkışı kurşun yağmuruna tuttu
17:54 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
17:44 İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 19:35:55. #1.11#
SON DAKİKA: Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement