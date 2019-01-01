Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Ev Yangını: 1 Ölü

Kocaeli'de Ev Yangını: 1 Ölü

1 saat önce İlandır

Kocaeli'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
Kocaeli'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkisinde 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, evde yanmış bir erkek cesedi buldu.

Tanınmayacak haldeki ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, evde yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 70 yaşındaki Ahmet Atalay Erişen'e ait olabileceği değerlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:11 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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