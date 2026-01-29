Kocaeli'de Evi Yakan Sanığın Davası Yeniden Başladı - Son Dakika
Kocaeli'de Evi Yakan Sanığın Davası Yeniden Başladı

Kocaeli'de Evi Yakan Sanığın Davası Yeniden Başladı
29.01.2026 16:34
Kartepe'de annesinin evini yaktığı iddia edilen Selim Y. yeniden yargılanıyor. İddialar arasında yangının izmaritten çıktığı savunması var.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesinin içinde bulunduğu evi yaktığı gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan ve karar istinaf mahkemesince bozulan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Sanığın avukatı, müvekkilinin alkollü olduğu sırada sigara içtiğini ve yere düşen izmaritten dolayı yangının çıktığını savundu.

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'nde 15 Mayıs 2024'te gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü olan Selim Y. (46), annesi Kerime Y.'nin (74) içinde bulunduğu tek katlı evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fak eden vatandaşlar, Kerime Y.'yi evden çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne Kerime Y. ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, oğlundan şikayetçi olmadı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın annesinin komşusuyla ilişkisinin olduğunu düşünerek alkolün etkisiyle evi yaktığı belirtildi.

"Annemi öldürmek istemedim"

Geçen sene mayıs ayında görülen davada sanık, "annesini öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, avukatın itirazı üzerine bir üst mahkemeye taşındı. 15 yıl mahkumiyet kararı, istinaf mahkemesince eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu. İstinaftan çıkan karar üzerine dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Selim Y. ve avukatı Ayşegül Seymen katıldı. Önceki savunmasını tekrar ettiğini söyleyen sanık Selim Y., olay tarihinde alkollü olduğunu ve annesini öldürme kastı olmadığını söyledi.

"Yangının izmaritten çıktığı kanaatindeyiz"

Avukat Ayşegül Seymen ise, "Yangın mağdurun evinde değil, ilk olarak müvekkilimin evinde çıkmış ve yapışığındaki annesinin evine sıçramıştır. Müvekkilim alkollü olduğu sırada sigara içmektedir. Yangının izmaritten çıktığı kanaatindeyiz. Annesinin ilişki yaşadığı iddia edilen komşu yıllar önce ölmüştür. Böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporu için 3 hafta gözlem altında tutulmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Suç, Son Dakika

