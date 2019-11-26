Kocaeli'de HDP teşkilatlarına terör operasyonu: 21 gözaltı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de HDP teşkilatlarına sabah erken saatlerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda terör propagandası yaptığı iddia edilen ve aralarında ilçe yöneticilerinin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör propagandası yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için HDP ilçe teşkilatlarına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonlarda HDP Gebze Eş Başkanları Ebubekir Ç., Meryem U. eski yönetici Damla B.'nin de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Teşkilatlarda ve şahısların evlerinde arama yapan polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Terör propagandası yapmaktan gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ