Kocaeli'de kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'de kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmit ilçemizde 14 Ocak'ta meydana gelen araçla sokak köpeğine çarpma olayını gerçekleştiren A.K. isimli şüpheli, 17 Ocak'ta yapılan operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten adli işlem yapılmıştır." denildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Tüysüzler Mahallesi'nde özel bir sitenin güvenlik kameralarınca, hızla ilerleyen kamyonetin, aracı kovalayan sokak köpeklerinden birini ezerek yaralanmasına yol açtığı anlar kaydedilmişti.
Kaynak: AA
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