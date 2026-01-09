Kocaeli'de Motosikletlere Fırtına Nedeniyle Yasak

Kocaeli'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri araçların yarın saat 13.00'ten itibaren trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar hızının yer yer 80 ila 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskler dikkate alınarak motosiklet, skuter, elektrikli skuter ile motokuryelerin yarın saat 13.00'ten 11 Ocak Pazar günü 09.00'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı kaydedildi.