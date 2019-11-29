Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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