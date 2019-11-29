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Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
6 saat önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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