KOCAELİ Freni boşalan kamyonet telefon direğine çarptı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonet telefon direğine çarptı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan kamyonetin sürücüsü hakimiyetini kaybedince, araç telefon direğine çarptırarak durdurdu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza öğle saatlerinde, Dilovası Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi 232. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yokuş aşağı inen Veysel Akkaya idaresindeki 26 YD 589 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Kamyonetin kontrolünü kaybeden Veysel Akkaya, aracı telefon direğine çarptırarak durdurabildi. Ahşap direk çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralanan Veysel Akkaya'ya olay yerinde müdahalede bulunuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:41 - Kaynak: DHA
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