KOCAELİ Minibüse binmek isterken düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Minibüse binmek isterken düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ Minibüse binmek isterken düşen yaşlı adam yaralandı

6 saat önce

Minibüse binmek isterken düşen yaşlı adam yaralandıKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde minibüse binmek isterken dengesini kaybederek yere düşen Engin Üzmen (79) yaralandı.

Minibüse binmek isterken düşen yaşlı adam yaralandı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde minibüse binmek isterken dengesini kaybederek yere düşen Engin Üzmen (79) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üzmen, tedavi altına alındı.

Olay saat 12.30 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi üzerinde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek isteyen Engin Üzmen, minibüse binmek istedi. Engin Üzmen, minibüsün basamaklarını çıkarken dengesini kaybederek yere düştü. Minibüste bulunan yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Engin Üzmen'i Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Engin Üzmen tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Minibüse binmek isterken düşen yaşlı adam yaralandı

Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:19 Kaynak: DHA
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