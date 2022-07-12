Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor - Son Dakika
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

12.07.2022 06:54
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde, denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde, denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi.

Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor - Son Dakika
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