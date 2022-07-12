Üvey babasını taciz ettiği iddiasıyla tutuklatan genç kız şikayetini geri çekti: Çok karışıyordu, kafamı dinlerim diye düşündüm

Kaynak: AA

Kocaeli, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor - Son Dakika

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