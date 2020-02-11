Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı

6 saat önce

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Uğur Yılmaz (34) idaresindeki 34 AAN 167 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Yılmaz hasar gören otomobil içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Uğur Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı

Uğur Yılmaz, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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