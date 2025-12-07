Kocaeli Rallisi'nde Zafere Kazaz-Utku - Son Dakika
Kocaeli Rallisi'nde Zafere Kazaz-Utku

07.12.2025 20:17
Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibi, Kocaeli Rallisi'nde birinci oldu; sezonu şampiyon tamamladı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü'nün organizasyonunda 39 otomobil ve 78 sporcu yarıştı.

İstanbul Rallisi'nin ardından pilotlar şampiyonluğunu garantileyen Kazaz, sezonun son yarışında da zafere ulaşarak genel klasmanın yanı sıra genç pilotlar ve Sınıf 2 birinciliklerini elde etti.

Rallide Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi ikinci sırada yer alırken, GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Ali Emre Yılmaz ekibi üçüncü oldu.

Team Petrol Ofisi'nin takımlar birincisi olduğu rallide sınıf birincilikleri şöyle oluştu:

"Sınıf 3: Ali Türkkan–Oytun Albayrak

Sınıf 4 ve iki çeker: Hüseyin Çetmen–Çağlar Süren

Sınıf N: Okan Öztürk–Hakan Uçuçu

Sınıf 5: Uğur Kaban–Mert Kaya"

Yarışın kadın pilot ve co-pilot birinciliklerini ise Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ ikilisi elde etti.

Berç Arhanyan Ralli Kupası klasmanında Ömer Güneş-Sevi Akal ekibi hem genel klasman hem de Kategori 3 birinciliğini kazandı. İkinciliği ve Kategori 2 birinciliğini Eren Durmaz-Burak Koç, üçüncülüğü ise Baran Demirkan-Tarık Doğançay ekibi elde etti.

Kategori 1 ile kadın pilotlar birincisi Çiğdem Tümerkan olurken kadın co-pilotlar birinciliği ise Sevi Akal'a gitti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kocaeli Rallisi'nde Zafere Kazaz-Utku

