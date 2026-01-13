Kocaeli Takımları Buz Pateni Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Spor

Kocaeli Takımları Buz Pateni Şampiyonu Oldu

13.01.2026 14:25
Ankara'daki Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli kulüpleri 3 kategoride birinci oldu.

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda 8 kategoride yarışan 26 takım arasında Kocaeli kulüpleri kürsüye ambargo koydu. Buz41 SK ve Elite Buz Sporları Kulübü katıldıkları 3 kategoride de Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Buz Sporları Federasyonu'nun hafta sonu Ankara'da düzenlediği Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'na Kocaeli takımları aldıkları birinciliklerle damgasını vurdu. Ümitköy Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Türkiye şampiyonasına 8 farklı kategoride toplam 26 takım, 392 sporcuyla katıldı. Son yıllarda buz pateninde dikkat çeken başarılar elde eden ve birçok milli sporcu yetiştiren Kocaeli ise şampiyonaya 3 kulüple katıldı. Farklı kategorilerde performans sergileyen sporcular 3 kategoride de altın madalyaların sahibi oldu. Farklı şehirlerden gelerek Kocaeli'de buz pateni yapan sporcuların da yer aldığı Kocaeli takımlarını aileleri de Ankara'da yalnız bırakmadı.

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeleri bekleniyor

Junior kategorisinde Team Elite Takımı ile Türkiye şampiyonu olan Buz41 Spor Kulübü için mart ayında Polonya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma vizesi bekleniyor. Elite Buz Spor Kulübü ise Team Unicorn takımıyla juvenile kategorisinde, Team Unique Novice takımıyla basic novice kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Antrenörler; Ece Ongül Küçük, Betül Çelik Bekçi, Simge Yazıcı ve Yelda Akıncı'nın çalıştırdığı farklı kulüp ve kategorilerdeki sporcular madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Altın madalya kazanan Kocaelili sporcular

Buz41 SK'nın Türkiye şampiyonu olan ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan Team Elit Takımı'nın sporcuları şöyle:

"Ayşe İpek Derin, Ada Yıldırım, Ata Timur Akbulut, Ayşenaz Er, Beyza Bağır, Defne Burmalı, Ecrin Aygün, Ela Hayat Başoğlu, Eylül Görgen, Esila Ünsever, Gupse Kayra Yener, İpek Demirsoy, Mina Naz Göçmen, Muhammet Ali Bozkurt, Nefes Akıncı, Nisa Öztürk, Selin Akbulut ve Volga Yusuf Ada Yılmaz."

Elite Buz Sporları Kulübü'nün juvenile kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Team Unicorn takımının sporcuları da Ada Nil Ongül, Ada Yıldırım, Artun Akbulak, Ayşe Eloise Arapoğlu, Defne İrkit, Doğa Aytek, Duru Fıçıcıoğlu, Ediz Acar Derin, Efe Ertuğrul Özbek, Fatmanur Türköz, Işıl Kancaparmak, İnci Melek Yıldırım, Masal Beren Oktay, Öykü Sena Özbek, Pelin Sayar, Seher Sürücü ve Yağmur Aktop'tan oluştu.

Elit Buz Sporları Kulübü'nün basic novice kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Team Unique Novice takımında da Ada Eligür, Ayşe Mira Bekçi, Beril Arda, Berrin Ergin, Defne Naz Kili, Derin Öklük, Ece Derin Tüfekçioğlu, Ezgi Ayşe Özkurt, İnci Melek Yıldırım, Öykü Sena Özbek, Seher Sürücü, Zeynep Alya Özkara ve İris Tosun isimli sporcular yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Kocaeli, Ankara, Spor, Son Dakika

