Kocaelispor 1-1 Trabzonspor: İlk Yarı Beraberlik
Kocaelispor 1-1 Trabzonspor: İlk Yarı Beraberlik

Kocaelispor 1-1 Trabzonspor: İlk Yarı Beraberlik
18.01.2026 18:16
Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor'un mücadelesi, ilk yarıda 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Kocaelispor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

