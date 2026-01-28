Kocaelispor Altyapı Tesisleri Tanıtıldı

Kocaeli spor'un, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Vinsan Altyapı Tesisleri tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tesislerde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, altyapıdan sporcu yetişmediği, şehrin çocukları takımda oynar hale gelmediği takdirde 1966'daki ruhu yakalama şanslarının olmadığını söyledi.

Kocaeli'de yetişmiş çok sayıda sporcu ve spor adamı olduğunu belirten Büyükakın, kentin kendi yağıyla kavrulacak bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Büyükakın, altyapı olmadan üstyapının sürdürülebilir bir başarıya imza atma şansını olmadığını vurgulayarak, "Özel yetenekler Kocaelispor altyapısına girmek için sıraya girdiklerinde, bize 'Kocaelispor altyapısında bizim çocuğumuz da yer alsın, oraya bizi de kaydettirin' diye telefonlar gelmeye başladığında demek ki bir şeyler doğru yapılıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Altyapı talepleriyle ilgili yavaş yavaş aramaların başladığın aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

"Ben de çok nadiren arayıp diyorum ki 'Şöyle şöyle bir çocuktan bahsediyorlar. İşinize yarar mı? Bir bakın.' Alın falan demiyorum. İşlerine karışmak olmaz. Aynı Selçuk Hoca da öyle. Getirdik, takımın başına koyduk. Başkanla toplantı yaptık. Dedik ki 'Hocam, sen ne diyorsan onu dinleyeceğiz. Senin önünü açacağız. Hesabı da sana soracağız.' dedik. Şu anda sorulacak bir hesap yok. Gayet iyi gidiyor. Ben beğeniyorum yani Kocaelispor'un gidişini ama gönlümüzden geçen tabii daha üst sıralar. Çok yeniyiz. Başladığımızda herkes 'bu takım asansör takımı olur' diyordu. Asansör takımı olmayacağımızı, Süper Lig'e demir atacağımızı daha ilk senede gösterdik. Altyapıdan yetişen gençlerimiz ise o eski övünç dolu yıllarımıza döneceğimizin müjdecisi."

Büyükakın, Kocaelispor'un şehrin gerçek bir markası, değeri olduğunun altını çizerek, "Kocaelispor'u sadece futboldan ibaret görmediğimi de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Diğer branşlarda da önünü açacağımızı, açmamız gerektiğini ifade ediyorum. Basketbolda, voleybolda, diğer spor branşlarında bu başarıların büyümesi, artması lazım." dedi.

Kocaeli'ye bunlar gibi birçok tesisi her geçen gün kazandırmaya devam edeceklerine işaret eden Büyükakın, "Nasip olursa yaza da Kocaelispor'un tesislerini açacağız. Orası bambaşka bir yer olacak. Temmuz ayı gibi nasip olursa Kocaelispor'umuzun o muhteşem alanını açacağız. Kocaelispor'umuza yakışan bir tesis yeniden şehrimize kazandırılmış olacak." şeklinde konuştu.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise altyapı güçlendikçe üst yapıyı da aynı oranda etkilediğini anlatarak, altyapıda gözle görülür gelişmelerin olduğunu kaydetti.

Yeşil-siyahlı ekibin, teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetiminde Süper Lig'de iyi durumda olduğunu belirten Durul, "Kocaelispor'u güçlendirmek ve hak ettiği yere getirmek için aynı anlayış ve düşünceyle elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Tahir Büyükakın'ın uluslararası alanda bir futbol okulu hayali var, gelecekte de bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

Konuşmaların ardından tesisin gezilmesiyle sona eren programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaelisporlu futbolcu Furkan Gedik ve Kocaelispor'un altyapı takımlarında forma giyen futbolcular katıldı.