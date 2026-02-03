Kocaelispor, Skriniar'ı TFF'ye Şikayet Etti - Son Dakika
Kocaelispor, Skriniar'ı TFF'ye Şikayet Etti

03.02.2026 16:31
Kocaelispor Başkanı Durul, Fenerbahçeli Skriniar'ın hareketini TFF'ye şikayet ettiklerini açıkladı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ı dünkü maçtaki "tribünlere karşı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettiklerini söyledi.

Durul, Yyeşil-siyahlı ekibin antrenmanında gazetecilere açıklamasında Kocaelispor'un sezon başından beri "18 puanının çalındığını" savundu.

Hakemlerin yönetimiyle ilgili hiçbir mücadelenin sonuca ulaşmadığını aktaran Durul, "Federasyonumuz büyük mücadele ortaya koyarak bunların üzerine gidiyor. Ama ne kadar sabredeceğiz? Bunlar hep bizim puanlarımız alınarak mı ortaya çıkacak? Türkiye'de maalesef yıllardan beri Anadolu ve İstanbul ayrımı var. Bu ligde 2-3 takım oynayacaksa diğer takımların olmasına ne gerek var?" diye konuştu.

Durul, Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimini eleştirerek, "Maç içerisinde 2-3 kırmızı kartlık pozisyon vardı, bunları es geçti. Kasıtlı olarak oyunu durdurdu, oyunu kesti, soğuttu ve yavaşlattı. Takdir haklarını rakip takımdan yana kullandı. Neden bu ayrımcılık yapılıyor? Sahaya çıkmadan desinler 'Boşuna oynamayın, 3 puanı rakip takıma vereceğiz.' biz de ona göre oynayalım. Koskoca bir şehrin kaderiyle oynuyorsunuz. Sanki ligde 2-3 takım var ve 'Onların istediği düdüğü çalarsak bizim geleceğimiz garanti altına olur' düşüncesi hakim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Skriniar'ın dünkü maçta tribünlere karşı yaptığı harekete de değinen Durul, şöyle devam etti:

"Dün Skriniar'ın yaptığı ahlak dışı hareket kabul edilemez. Berat Kandili gecesi, Müslüman bir toplumdayız, ortada toplumsal bir tahrik ve infial var. Toplumumuz bunları kaldırmaz, hassas değerlerimiz var. Daha önce Beşiktaş'ta Pascal Nouma'nın yaptığı hareket vardı ve Beşiktaş bunu cezalandırdı. Bunun sadece disiplin cezasıyla geçiştirilebileceğini düşünmüyorum. Lisansının ve sözleşmesinin iptal edilmesini, deport edilmesini istiyorum. Türk futbolunda böyle rezil davranışı kaldırmak mümkün değil. Benim futbolcum olsa lisansını iptal ederim. İnanıyorum ki Fenerbahçe de gerekli hassasiyeti gösterecektir. Bu futbolcunun gerekli cezayı almasını ve lisansının iptal edilmesini talep ediyorum. Aynı talebi federasyona da bildirdik. Bugün gerekli itirazlarımızı hem hukuki hem de idari olarak yaptık. Bundan sonraki süreçte kayıtsız kalmayacağız. Kocaelispor camiası olarak hakkımızı sonuna kadar her platformda arayacağız."

Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynadıklarını dile getiren Durul, "Oynadığımız futbolu herkes gördü. Sezon başından beri çok iyi futbol oynuyoruz. Bu da bazı kulüplere korku salıyor. Durdurmak için harekete geçiyorlar. Süper Lig'de iyi futbol oynayan hangi takım olursa olsun, önü kesiliyor. Benim inancım her geçen gün zayıflıyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu; sesimizi yükseltmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Durul, transferin son gününe kadar eksikleri tamamlamak istediklerini ifade ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialarının da devam ettiğini, Beşiktaş ile güzel maç olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

