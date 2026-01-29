Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2025-26 sezonunda 8 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Syrota ile Sözleşmeyi Feshetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?