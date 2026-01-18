Kocaelispor-Trabzonspor Maçında Zeminde Sorun Yok

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'un, Trabzonspor'u konuk edeceği müsabaka öncesinde başlayan kar yağışına rağmen zeminde sıkıntı olmadığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor evinde saat 17.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala şehrin belirli bölümlerinde yoğun kar yağışı ve tipi başladı. Stadyum bölgesinde de başlayan kar yağışı, zeminin uygunluğu konusunu gündeme getirdi. Zeminde herhangi bir sorun olmadığı görüldü.

Bu stadyumda en son 19 Aralık'ta Kocaelispor - Antalyaspor müsabakası oynanmıştı. - KOCAELİ