Kocaman, "Üst Geçitlerle Daha Güvenli Hale Getireceğiz"
52 dakika önce
Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, "Uzuntarla Mahallemizde bulunan Ormanya ile Acısu Mahallemizde yaya üst geçidi yapacağız" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Acısu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler.
YAYA ÜST GEÇİT YAPILACAK
Esnaf ve hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkan adayı Kocaman "Uzuntarla Mahallemizde bulunan Ormanya ile Acısu Mahallemizde yaya geçişlerinin yoğun olduğu bölgelere halkımızın güvenliği için yaya üst geçit yapılacak" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:48 Kaynak: Bültenler
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