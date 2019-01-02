Kocasinan Belediyesi 8 Asırlık Camiyi Restore Ediyor
1 saat önce
Kocasinan Belediyesi, Himmetdede Mahallesi'nde bulunan 8 asırlık tarihi camiyi restore ediyor.
Kocasinan Belediyesi
, Himmetdede
Mahallesi'nde bulunan 8 asırlık tarihi camiyi restore ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, restorasyon çalışmaları tamamlandığında tarihi caminin, aslına uygun görünüme kavuşacağını aktardı.
Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gayret gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 1200'lü yıllara ait olan Himmetdede Camisi'ni restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan biri de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması. Himmetdede Camisi ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli hizmetlerden biri. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışmayla camiyi en kısa sürede tamamlayarak, yeniden ibadete açacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:46 Kaynak: AA
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