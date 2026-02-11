Kocasinan'da Geri Dönüşüm Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocasinan'da Geri Dönüşüm Yarışması

Kocasinan\'da Geri Dönüşüm Yarışması
11.02.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, çevre bilincini artırmak için okullar arası atık pil ve elektronik atık yarışması başlattı.

Kocasinan Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla okullar arası ödüllü "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması"nı başlattı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemini belirterek, amaçlarının geri dönüşümü bir alışkanlık haline getiren, doğaya duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Çevreyi korumanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi adına yürüttüğümüz çalışmaların en önemli ayağını ise eğitim oluşturuyor. 'Ağaç yaşken eğilir' düsturuyla yavrularımıza küçük yaşta geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu yarışmalarla hem tehlikeli atıkların doğaya karışmasını engelliyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bu yarışmaya gösterdikleri ilgi bizleri her zaman heyecanlandırıyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve onlara destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisindeki tüm okulların katılımına açık yarışma 29 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek. Yarışma kapsamında, en fazla atık pil ve elektronik atık toplayan okullar ise ödüllendirilecek.

Yarışmada birinci okula masa tenisi, ikinciye langırt masası ve üçüncüye de spor seti hediye edilecek. Elektronik Atık Toplama Yarışması kapsamında ise birinci olan okula laptop, ikinciye yazıcı, üçüncüye de okula spor seti verilecek.

Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan'da Geri Dönüşüm Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:56
Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi
Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:23:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan'da Geri Dönüşüm Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.