Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

30.06.2022 15:16
Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

ERZURUM'da, 6 yıllık eşi Adem Yüzbey'i (35) kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu Yüzbey (27) hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ERZURUM'da, 6 yıllık eşi Adem Yüzbey'i (35) kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu Yüzbey (27) hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesi'nde, 29 Ocak'ta saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda Arzu Yüzbey, eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Arzu Yüzbey, çıkarıldığı Pasinler Adliyesi'nde tutuklandı.

Arzu Yüzbey hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Arzu Yüzbey'in A.U. isimli kişiyle mesajlaştığını gören Adem Yüzbey'in sinirlenip cep telefonunu aldığı belirtildi. A.U.'yu eve çağırmak için mesajlar atan Adem Yüzbey'in, eşini dövdüğü ve mutfaktaki bıçağı alıp öldüreceğini söylediğine yer verilen ifadede, odada boğuşma yaşandığı, Arzu Yüzbey'in bıçağı kaptığı ve kaçmaya çalıştığı belirtildi. İddianamede, kanepenin üzerinden atlayan Arzu Yüzbey'in yakalanmamak için elindeki bıçakla eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğüne yer verildi.'2 YILDIR MESAJLAŞIYORDUM'Arzu Yüzbey, olayla ilgili ifadesinde, 2 yıldır A.U. ile mesajlaştığını kabul ederek, olaydan 2-3 saat önce eşinin mesajları gördüğünü ve kendisini dövdüğünü söyledi. Eşinin bir taraftan cep telefonu mesajıyla A.U.'yu eve çağıracağını ve ikisini de öldüreceğini söylediğini ifade eden Arzu Yüzbey, eşinin elindeki bıçağı aldığını, kaçmak isterken hamle yapması üzerine savurduğunu ancak bıçaklamak istemediğini beyan etti. Olayın ardından 112'yi aradığını ve ambulans istediğini söyleyen Arzu Yüzbey, yaklaşık 2 saat boyunca eşinden dayak yediğini bildirdi. Yüzbey, olay sırasında uyuyan çocuğunun yaşananları görmediğini de belirtti.ÇOK SAYIDA MESAJLAŞMAİddianamede, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü raporunda; Arzu Yüzbey ile A.U. arasında çok fazla sayıda mesajlaşmanın olduğu ve birbirlerine karşı iltifatlarda bulunulduğu, buluşmak için konuşmalar yapıldığı ve olay saatine yakın saatlerde mesajlaşmaların bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.Ayrıca iddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan ses kaydı ve inceleme tutanağında; kadın sesli kişinin ambulans çağırdığı ve bıçaklama olayını belirttiğinin konuşmalarda geçtiğine yer verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arzu Yüzbey'in 'eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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