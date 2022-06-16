Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu - Son Dakika
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Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu

16.06.2022 13:23

Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulunduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da kocasının hakkında kayıp başvurusu yaptığı 58 yaşındaki kadının cesedi su deposunda bulundu.

Kocasının kayıp başvuru su yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da kocasının hakkında kayıp başvurusu yaptığı 58 yaşındaki kadının cesedi su deposunda bulundu. Ekipler, 4 saatlik arama sonrası bulunan cesede yaklaşık 1 saat süren su boşaltma çalışmasının ardından ulaştı.

Olay, Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.C., sabah erken saatlerde Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına giderek 58 yaşındaki Havva Ceylan'ın dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olduğu başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri köye giderek inceleme başlattı. Ekipler kayıp başvurusu yapıldıktan yaklaşık 4 saat sonra Ceylan'ın cesedine köydeki su deposunda buldu. Ancak cesede ulaşamayan ekipler bu defa bölgeye vidanjör çağırdı. Olay yerine gelen vidanjör depoda yaklaşık 1 saat süren su çekme çalışması yaptı. Ardından kuyuya özel ekipmanlarla giren ekipler, Ceylan'ın cenazesini depodan çıkardı. Ceylan'ın cansız bedeni ardından ambulans ile otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Ceylan hakkında kayıp başvurusunda bulunan kocası D.C., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu
Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu
Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu
Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu
Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu
Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu
Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi su deposunda bulundu - Son Dakika

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