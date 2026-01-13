Koklayıp Çaldılar, Serbest Kaldılar

Adana'da kokladıktan sonra parfümleri çalan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık" dedikleri öğrenildi.

Olay, 11 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. (20) ve arkadaşı S.U. (20), bir markete girip raflardaki parfümlere baktı. Şüpheliler parfümü ellerine sıkıp önce koklayıp ardından çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Parfümlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, durumu polise bildirdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu şüpheliler Levent Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çaldıkları parfümler de ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda her iki şüphelinin de, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Pişmanız" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve S.U. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA