Koklayıp Çaldılar, Serbest Kaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Koklayıp Çaldılar, Serbest Kaldılar

Koklayıp Çaldılar, Serbest Kaldılar
13.01.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da parfüm çalan iki genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pişman olduklarını belirttiler.

Adana'da kokladıktan sonra parfümleri çalan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık" dedikleri öğrenildi.

Olay, 11 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. (20) ve arkadaşı S.U. (20), bir markete girip raflardaki parfümlere baktı. Şüpheliler parfümü ellerine sıkıp önce koklayıp ardından çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Parfümlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, durumu polise bildirdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu şüpheliler Levent Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çaldıkları parfümler de ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda her iki şüphelinin de, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Pişmanız" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve S.U. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Koklayıp Çaldılar, Serbest Kaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:30:00. #7.11#
SON DAKİKA: Koklayıp Çaldılar, Serbest Kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.