Kokteyl festivali

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik, kokteyl kültürü meraklılarını bir araya getirecek.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik, kokteyl kültürü meraklılarını bir araya getirecek. Festivalde ayrıca Büyük Ev Ablukada, Son Feci Bisiklet, Nova Norda, Nilipek, Can Ozan ve Jamie S. konser verecek.
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20.8.2019 14:03:07. #1.11#
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