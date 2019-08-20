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Kokteyl festivali

1 saat önce

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik, kokteyl kültürü meraklılarını bir araya getirecek.

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik, kokteyl kültürü meraklılarını bir araya getirecek. Festivalde ayrıca Büyük Ev Ablukada, Son Feci Bisiklet, Nova Norda, Nilipek, Can Ozan ve Jamie S. konser verecek.
Can Ozan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:49 
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