Koleksiyon Mobilya 2025'te 80 Milyon Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Koleksiyon Mobilya 2025'te 80 Milyon Lira Kar Elde Etti

29.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koleksiyon Mobilya, 2025 yılını 80 milyon lira net karla kapattığını duyurdu.

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, finansal ve parasal kalemlerin etkisine rağmen yılı 80 milyon lira net karla kapattıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Malhan, Koleksiyon Mobilya olarak 2025 yılını güçlü operasyonel karlılık ve sağlam nakit üretimiyle tamamladıklarını aktardı.

Yıl boyunca odaklarının, faaliyet ölçeğini korurken mali disiplini ve karlılık yapısını sürdürülebilir biçimde yönetmek olduğunu aktaran Malhan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyar lira seviyesinde gerçekleşen hasılat, Koleksiyon Mobilya'nın pazardaki konumunu ve üretim kapasitesini teyit ederken, yüksek brüt karlılık yapısı iş modelimizin sağlamlığını açık bir biçimde yansıttı. Operasyonel giderlerin kontrollü yönetimi sayesinde esas faaliyetlerimizden pozitif ve sağlıklı bir kar üretmeye devam ettik. 2025 yılında şirketimiz 390 milyon lira EBITDA elde ederken, yüzde 20 seviyesinde gerçekleşen EBITDA marjı, Koleksiyon Mobilya'nın operasyonel dayanıklılığını ve güçlü nakit yaratma kabiliyetini ortaya koydu. Bu performans, üretim gücümüz, marka değerimiz ve etkin yönetim anlayışımızın somut bir yansıması."

Malhan, finansal ve parasal kalemlerin etkisine rağmen yılı 80 milyon lira net karla kapatmış olmalarının, şirketin dengeli bilanço yapısını ve etkin risk yönetimini gösterdiğini belirtti.

Operasyonel güçleri ve nakit üretme kapasitelerinin 2025 yılında da sürdürülebilirliği koruduğuna değinen Malhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde operasyonel verimlilik, finansal optimizasyon ve seçici büyüme stratejilerimizle bu güçlü yapıyı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Koleksiyon Mobilya, güçlü operasyonel karlılığı, nakit üretme kapasitesi ve kurumsal yönetim anlayışıyla paydaşları için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam edecek."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koleksiyon Mobilya 2025'te 80 Milyon Lira Kar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:50:03. #7.11#
SON DAKİKA: Koleksiyon Mobilya 2025'te 80 Milyon Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.